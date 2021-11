Incendio a Villa Bonelli, fiamme in un appartamento al secondo piano

Mattinata di paura in un condominio della zona di Villa Bonelli in via Enrico Albanese 55, che affaccia su via Vigna due Torri 121. Qui, alle 7 del mattino, uno incendio è scoppiato al secondo piano di un palazzo. Coinvolto un appartamento evacuato dai vigili del fuoco e dalla polizia locale con gli agenti del XI Gruppo Marconi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area per permettere ai Vigili del Fuoco di operare.