Villa Ada, siringhe tra i cespugli: "Perché i cancelli non vengono chiusi la notte?"

Due siringhe abbandonate tra i cespugli, nascoste da una siepe all'interno di Villa Ada a due passi dall'ingresso di Ponte Salario. A denunciarlo è Osservatorio Sherwood, associazione ambientalista che da anni si occupa di tutelare e promuovere il parco storico del Municipio II, uno dei più importanti a Roma e in Italia.

"Una brutta sorpresa per Villa Ada - si legge sulla pagina Facebook dell'Osservatorio - , dove solo di rado sono stati segnalati ritrovamenti di questo tipo. Nelle siepi vicine all'ingresso in via di Ponte Salario sono state rinvenute delle siringhe. Una presenza pericolosa e preoccupante, probabilmente favorita dal fatto che di notte il parco resta con i cancelli spalancati".

Secondo il regolamento indicato dal Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale i cancelli della villa dovrebbero rimanere aperti solo fino alle 18 nel periodo che va da Ottobre a Febbraio. "Ma anche con il buio fitto nessuno sembra chiudere gli ingressi" sottolineano gli attivisti.

Uno dei motivi per cui i due cancelli da quel lato di Villa Ada restano aperti h24 lo spiega l'assessore all'Ambiente e al Verde del Municipio II, Rino Fabiano: "Probabilmente dipende dalla presenza dell'ambasciata d'Egitto - risponde a Roma Today - quindi per motivi di servizio è sempre aperto".