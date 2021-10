Vigili solidali: acquistano beni di prima necessità per mamme e bambini in fuga dalla guerra

La solidarietà passa dal comando di polizia locale del I Gruppo Centro - diretto da Donatella Scafati e delle unità ‘Trevi’ e ‘Prati’. Gli agenti hanno acquistato decine gli scatoloni di cibo, vestiti, articoli per la scuola e le hanno destinati a mamme e bambini scappati dalla guerra.

I caschi bianchi, uniti in un'opera di beneficenza, hanno dedicato il loro tempo libero alla ricerca di beni di prima necessità per i profughi in fuga dalla guerra in particolare donne e bambini afgani. Gli acquisti sono stati consegnati ad una Onlus per la successiva distribuzione presso le varie case famiglia e centri antiviolenza nella città di Roma Capitale e Provincia.

Il gesto degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro ha donato un aiuto concreto a mamme e bambini che vivono in uno stato di difficoltà.