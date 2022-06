L'ambulanza non arriva, vigili caricano anziana sull'auto di servizio e la portano in ospedale

E' caduta rovinosamente sul marciapiede proprio mentre davanti a lei transitava una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale. Un malore presumibilmente, favorito dal caldo e dall'età della donna, una 89enne. Una scena che non è passata inosservata gli agenti del XV gruppo Cassia che si sono immediatamente fermati per sincerarsi delle condizioni della signora richiedendo l'intervento di una ambulanza. Passa il tempo ma del personale medico non si vede l'ombra, così, dopo aver avuto l'ok da un medico che si era fermato dopo aver visto la donna in terra, l'hanno caricata sull'auto di servizio e - sirene e lampeggianti accesi - l'hanno accompagnato nel volgere di pochi minuti in ospedale dove è stata poi curata e dimessa in buone condizioni di salute.

Eroi di giornata due caschi bianchi del XV gruppo Cassia della polizia locale. I fatti nel pomeriggio dello scorso 15 giugno quando la donna è caduta mentre stava camminando su corso di Francia, nella zona di Vigna Stelluti. In servizio nella zona di Roma nord i due vigili urbani, una volta fermatisi a soccorrere l'anziana, hanno richiesto l'intervento di una ambulanza tramite centrale operativa. Erano le 18:30 circa. Passa il tempo ma non si sentono sirene arrivare a corso Francia, anche perchè come comunicato dal 118 l'ambulanza nel frattempo non era ancora stata assegnata.

Il tempo scorre, sino a quando su corso di Francia non si trovare a transitare un medico che si ferma a visitare la signora. La donna non è più giovanissima ed oltre a diverse escoriazioni dovute alla caduta comincia ad accusare altri malori, tanto da rischiare di svenire più volte in strada. Il tempo passa e l'orologio segna le 19:40, con l'ambulanza che non arriva.

A consigliare agli agenti di portarla autonomamente in ospedale lo stesso medico fermatosi a visitare l'anziana. I due caschi bianchi a questo punto non ci pensano un attimo, caricano l'89enne all'interno della pattuglia, accendono sirene e segnalatori luminosi e l'accompagnano al vicino ospedale Villa San Pietro. Medicata al pronto soccorso, con i medici che l'hanno rassicurata, i vigili sono quindi tornati in servizio, orgogliosi di aver aiutato l'anziana signora.

Il giorno dopo gli agenti si presentano in casa della donna nella zona di Ponte Milvio per accertarsi delle condizioni di salute della donna. E qui ricevono il più grande premio, il sentito ringraziamento dell'89enne e della figlia, grati ai due agenti che si sono presi cura dell'anziana signora.