Il 2023 dei pompieri di Roma: più 40% d'interventi per alberi pericolanti rispetto al 2022

Dall'incendio di Colli Aniene a quello della Ryder Cup, passando per la tragedia dell'ospedale di Tivoli dove sono morti due pazienti. Ma anche incidenti stradali, alberi crollati e pericolanti, fughe di gas, allagamenti, soccorsi e dissesti statici. Tempo di bilanci al comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma. In occasione delle festività natalizie il capo dei pompieri romani Adriano De Acutis ha illustrato alla stampa il lavoro svolto dai suoi uomini in questo anno in via di conclusione. Numeri in leggera diminuzione rispetto al 2022 (-4,2 per cento in totale). Ma se gli interventi per incendi di vegetazione e soccorsi vari sono molto diminuiti (meno 58 per cento) spicca un considerevole aumento di quelli che hanno interessato incendi in stabili, esplosioni e alberi pericolanti. Fresca ancora nella memoria al riguardo la tragedia che ha portato alla morte di Teresa Veglianti, l'82enne morta a Monteverde dopo essere stata schiacciata da un albero.

Esplosioni e alberi pericolanti

Nel complesso nel 2022 sono stati 2.982 gli interventi per alberi pericolanti a Roma e provincia, 4.167 in questo 2023. Un considerevole impennata (+ 1.185). In aumento anche gli interventi per esplosioni (+ 27 per cento) e salvataggi.

Il 2023 dei vigili del fuoco di Roma

Nel dettaglio sono 45.144 gli interventi effettuati quest’anno dai vigili del fuoco a Roma e provincia. Un numero in calo del 4,2 per cento rispetto ai 47.189 del 2022. A registrare il decremento maggiore i roghi di vegetazione (meno 58 per cento), che sono stati 3.196 rispetto ai 7.588. In netto aumento, invece, gli interventi per alberi pericolanti che hanno segnato come detto un più 40 per cento (2.982 nel 2022 e 4.167 nel 2023). In aumento anche gli incendi e le esplosioni che segnano un +27% (12.516 quest'anno e 9.848 l'anno scorso). Ci sono poi soccorsi e salvataggio che si assestano sullo stesso numero (15.015 rispetto 14.974). Meno 5 per cento di salvataggi (4.334 a fronte di 4.199). Più 5 per cento gli interventi per dissesti statici. In aumento fughe di gas e dispersioni (+ 22 per cento). Immutati i dati per danni d'acqua (+ 13 interventi). In diminuzione quelli per incidenti stradali (- 7 per cento), e altre tipologie d'intervento quali allagamenti, soccorsi tecnici generici e assistenze (14.071 nel 2023 rispetto ai 16.578 del 2022 con un meno 15 per cento).

Alberi pericolanti a Roma

Spiccano come detto gli oltre 1100 interventi per alberi pericolanti a Roma e provincia. Una vera emergenza, oltre all'85enne morta lo scorso novembre sotto il peso di un olmo in via di Donna Olimpia, un'altra possibile tragedia si era verificata sempre a novembre quando un albero crollò su un tram della linea 8 in transito in viale Trastevere. A giugno a vedersela brutta fu una donna, ferita dal crollo di un albero mentre era in attesa alla fermata del bus in viale dei Caduti della Guerra di Liberazione a Spinaceto. A maggio invece un grosso ramo colpì - ferendola - una donna che si trovava alla guida di una Volkswagen Polo sulla via Nomentana. Ad aprile invece un albero di grosse dimensioni crollò su un'altra auto nel comune di Castel Gandolfo, ai Castelli Romani, con un bilancio di due passeggeri, fra cui uno grave.

Da Colli Aniene all'ospedale di Tivoli

In aumento anche gli interventi per incendi ed esplosioni. Fra questi spiccano la recente tragedia dell'ospedale di Tivoli: tre morti - due donne e un uomo - e duecento pazienti evacuati, il drammatico bilancio della notte di fuoco dello scorso 9 dicembre al San Giovanni Evangelista. Due vittime morte per intossicazione, una terza a causa di un infarto. Una quarta persona, estratta morta prima del rogo. Tragico anche quanto avvenne a Colli Aniene nel pomeriggio dello scorso 2 giugno quando un palazzo prese fuoco in largo Nino Franchellucci. Bilancio un morto, dieci ustionati e altrettanti intossicati. "Il lavoro degli operatori di vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia, che si sono caricati sulle spalle i malati, avremmo lamentato un bilancio terribile", le parole del prefetto di Roma Lambero Giannini che ha tracciato a Palazzo Valentini un bilancio del lavoro svolto a Roma negli ultimi sei mesi.

Morti per incendi

Colli Aniene e Tivoli ma anche Torre Gaia dove un uomo di 55 anni morì in seguito all'incendio divampato in casa. Era lo scorso 20 marzo. A luglio un'altra vittima, un senza dimora di 55 anni morto nell'abitazione di fortuna allestita in via Appia Nuova. Il 28 ottobre il dramma si presentò ancora a Monteverde. In quel caso a morire nel suo appartamento avvolto dalle fiamme al pian terreno di via Aurelio Saffi fu un uomo di 50 anni. Dagli appartamenti alle auto, altro dramma fu quanto avvenne nel febbraio scorso quando un video di welcome to favelas con un automobilista avvolto dalle fiamme sul raccordo anulare salì al centro delle cronache cittadine e nazionali. Gravemente ustionato Francesco Sandrelli morì in ospedale il successivo 1 aprile.

Consigli utili per le festività

Vigili del fuoco di Roma che hanno poi fornito dei consigli utili per evitare spiacevoli sorprese natalizie, soprattutto in virtù dei botti di Capodanno. Acquistare sempre apparecchiature elettriche che riporti il marchio CE. Impiegare prese multiple tipo a «ciabatta» e spegnere sempre le illuminazioni in caso di non presenza costante. Evitare di posizionare addobbi alimentati elettricamente ed alberi di Natale vicino a fonti di calore, tendaggi e mobili. Non lasciarli mai sui balconi o, in prossimità qualsiasi materiale combustibile (tende, teli di plastica, scope, contenitori di carta o plastica, tappeti, panni stesi ,depositi di paglia, di grano, fienili, boschi). Non indirizzare mai i fuochi verso balconi, finestre, bidoni dell’immondizia, auto, addobbi natalizi. In caso di vento, evitare di sparare quelli a razzo e comunque non lanciarli o accenderli mai controvento. Non accendere mai i fuochi dentro gli appartamenti, sui balconi e in prossimità di altre abitazioni o automobili. Accendere sempre un artifizio alla volta, avendo l’accortezza di tenere gli altri artifizi lontano e al riparo da eventuali scintille. Non avvicinare mai il viso all’artifizio pirotecnico. Accendere la miccia allungando il braccio, tenendo il petardo a distanza dal busto. Tenere gli animali al sicuro dai rumori.