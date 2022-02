Cedono respiratori a inquilini, ecco come i vigili del fuoco li hanno salvati

Stanno bene i quattro vigili del fuoco rimasti intossicati dopo aver ceduto i loro respiratori ai condomini di un palazzo in cui era scoppiato un incendio a Tor Sapienza, nella mattinata di ieri. I pompieri che hanno dato ai residenti i loro autoprotettori, cioè apparecchi che permettono una respirazione autonoma e isolano totalmente l'operatore dall'ambiente esterno, sono stati dimessi oggi dagli ospedali San Giovanni e dall'Umberto I, dove erano portati ieri.

A dirlo è l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "Questa mattina ho contattato telefonicamente il capo dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega per congratularli del gesto eroico compiuto dai "suoi" uomini. Mi sono personalmente sincerato, con le nostre strutture sanitarie, delle condizioni di salute dei vigili del fuoco intervenuti per domare l'incendio e sono stati tutti dimessi dopo gli accertamenti del caso. Voglio rivolgere agli operatori dei vigili del fuoco tutta la stima e la vicinanza del Servizio sanitario regionale".

Come i vigili del fuoco hanno salvato gli inquilini di Tor Sapienza

Nell'incendio erano rimasti lievemente intossicati anche un poliziotto fuori servizio che ha partecipato allo sgombero della palazzina interessata dalle fiamme e l'inquilino del terzo piano. Anche loro stanno bene. Il violento rogo, secondo quanto ricostruito, era scoppiato intorno alle 8:30 del mattino.

Durante la fase di spegnimento, i quattro vigili del fuoco hanno raggiunto alcuni condomini rimasti intrappolati nelle loro abitazioni per il denso fumo. I soccorritori hanno quindi passato i loro autoprotettori ai residenti della palazzina che affaccia su via degli Armenti e via Collatina 223. Un sali e scendi contro il tempo per mettere in sicurezza gli inquilini.

I pompieri che avevano ceduto gli apparecchi respiratori, una volta finito il loro compito, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso proprio a causa dell'eccessiva quantità di fumo inalato. Oggi la buona notizia delle loro dimissioni.