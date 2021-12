Disorientata e senza un posto dove dormire, vigili comprano cibo e soccorrono famiglia in difficoltà

Disorientati, senza nulla da mangiare né da bere e nessun cambio di vestiti a disposizione, senza un alloggio, in una città sconosciuta e con due bambini al seguito: è davanti a questa situazione drammatica, vissuta da una famiglia di origini tunisine con regolare permesso di soggiorno, che si sono trovate alcune pattuglie del gruppo sicurezza sociale urbana della Polizia di Roma Capitale in servizio alla stazione Termini il 24 dicembre.

La coppia, lui 28 anni e lei (incinta) di 23, con due figli piccoli, da poco arrivati a Roma da Agrigento dove sono sbarcati nei giorni precedenti dopo un viaggio della speranza, attendeva il giorno del ricovero per il giovane papà, il quale si deve sottoporre a una delicata operazione.

Senza una camera dove riposarsi né soldi per mangiare, vagavano disorientati e infreddoliti in zona Termini. Così gli agenti, come racconta il comando capitolino, hanno raccolto del denaro per acquistare nei negozi limitrofi generi di prima necessità, permettendo così alla famiglia di andare avanti per alcuni giorni. Inoltre, allertata dai caschi bianchi, la sala operativa sociale del Campidoglio si è attivata per una soluzione alloggiativa sia per la notte della Vigilia, sia per i giorni a seguire. Una storia, per fortuna, a lieto fine.