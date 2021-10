Passa a piedi con il semaforo rosso: fermata dalla Polizia Locale, aggredisce gli agenti con morsi e schiaffi

La donna, denunciata per aggressione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stata tratta in arresto

Era stata invitata a prestare prudenza e a fermarsi, la donna di nazionalità romena di 37 anni che stava attraversando a piedi Piazzale della Radio, in direzione via Volpato, mentre il semaforo pedonale proiettava luce rossa. Stizzita dal monito ricevuto, si è scagliata addosso a due agenti della Polizia Locale del XI Gruppo Marconi, in servizio di viabilità in zona.