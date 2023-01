Trovato in terra svenuto, rianimato da un vigile e scortato in ospedale

Quando lo ha trovato steso in terra in stato d'incoscienza non ci ha pensato su un attimo e lo ha rianimato con le manovre d'emergenza sino all'arrivo dei soccorsi. Eroe di giornata un vigile urbano. E' accaduto ad Ostia, dove gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale hanno soccorso un uomo di 79 anni.

Trovato privo di coscienza, dopo averlo rianimato, i caschi bianchi hanno richiesto l'intervento al 118 ed hanno poi provveduto a scortare l'ambulanza fino all'ospedale Grassi di Ostia regolando la viabilità lungo il percorso, al fine di agevolare l'arrivo del mezzo d'emergenza al nosocomio lidense.



In questo modo è stato possibile assicurare all'uomo le cure mediche del caso ed il monitoraggio dello stato di salute, tutt'ora al vaglio.