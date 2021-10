Ragazzi assembrati e senza mascherine, interviene un vigile per i controlli e finisce aggredito

Ha colpito un vigile per sottrarsi al controllo. Era in servizio di vigilanza nella zona del Colosseo, la pattuglia del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale che, domenica pomeriggio, è intervenuta in prossimità di Largo Agnesi per un assembramento di ragazzi, che si erano radunati senza rispettare le misure atte a limitare il contagio da Covid 19.

Privi di distanziamento sociale e di mascherine, i giovani si intrattenevano in strada ostacolando di fatto anche la libera circolazione dei veicoli nella zona dell'Anfiteatro Flavio. Nel corso dell'intervento, durante il quale in pochi minuti sono state ripristinate le condizioni di sicurezza, un ragazzo ha tentato di sottrarsi ai controlli scagliandosi contro gli agenti. Dopo aver rifiutato di esibire il documento di identità ha colpito uno degli operanti.



Il 18enne, di nazionalità egiziana, è stato arrestato per resistenza, minacce, lesioni e rifiuto di declinare le proprie generalità.