Roma-Slavia Praga: vietata la coreografia dei tifosi cechi all'Olimpico

Una maxi coreografia. Fra le più grandi mai esposte da una tifoseria in trasferta. Un maxi striscione raffigurante l'imperatore romano per eccellenza Giulio Cesare, con la scritta "Ave Slavia". Uno spettacolo che i 4mila suppporters che affolleranno il settore ospiti dell'Olimpico, dove è in programma il match di Europa League fra i giallorossi e la compagine ceca non potranno esporre, in quanto vietata dalla questura di Roma.

Confermato il divieto di accesso all'impianto sportivo del Foro Italico da fonti di polizia, lo stesso è stato annunciato anche dagli stessi ultras cechi: "Avevamo preparato una coreografia con la scritta 'Ave Slavia' - si legge in un comunicato del tifo organizzato del club di Praga -, l’abbiamo preparata per mesi ma le forze dell'ordine pensavano che deridesse Giulio Cesare. Non era il nostro intento ed è una decisione assurda".

Ritenuta offensiva dalle forze dell'ordine ma non dagli stessi tifosi romanisti che hanno affidato all'avvocato Lorenzo Contucci il loro punto di vista sull'accaduto: "I gruppi della Curva Sud, mio tramite, tengono a far sapere alla Questura di Roma che non si ritengono assolutamente offesi dalla coreografia dei tifosi dello Slavia Praga, che peraltro già conoscono".