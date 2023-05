Il video pubblicato sul profilo Instagram Welcome to Favelas

Hanno imbrattato alcuni vagoni della metro B fermi nella stazione Garbatella. Poi si sono scattati dei selfie, prendendo in giro la guardia giurata arrivata sul posto che ha documentato la scena con il proprio smartphone e ha chiamato le forze dell'ordine. Il tutto è stato ripresa in un video pubblicato sul profilo di Welcome to Favelas.