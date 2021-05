VIDEO | Voragine in via Zenodossio, le immagini della strada sprofondata

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Una maxi voragine si è aperta a via Zenodossio, nel quartiere di Tor Pignattara, martedì 25 maggio. Il crollo ha interessato anche un garage sotterraneo, completamento allagato. A quanto si apprende, sembra che la voragine sia stata causata da una fuoriuscita di acqua. I residenti si sono riversati in strada per capire cosa fosse successo.