VIDEO | Voragine al Quadraro, le immagini del crollo riprese dai residenti

Questa notte intorno all'una, una voragine si è aperta in via Sestio Menas, zona Quadraro. Inghiottite due auto in sosta, una Dacia ed una Renault. Gli agenti della polizia hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. I residenti hanno ripreso tutto e le immagini sono state diffuse sui social, anche su Welcome To Favelas.