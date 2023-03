VIDEO | Così gli aerei militari di Guidonia si allenavano nelle formazioni a diamante

Un incidente, quello di oggi, avvenuto in una esercitazione già provata tante volte. Un video da ForlìToday di 20 giorni fa. In prima linea il maggiore Meneghello

Evoluzioni in volo già provate tante volte. Eppure, martedì mattina, qualcosa è andato storto. Un incidente che è costato la vita al tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, morti dopo uno scontro nel cielo di Guidonia. Piloti esperti, facevano parte del 60esimo Stormo dell'Aeronautica Militare.

Entrambi volevano sul Siai-208,un monomotore ad ala bassa con compiti di collegamento e addestramento, in particolare per funzioni di traino alianti del centro di volo a vela. Queste le caratteristiche tecniche degli aerei coinvolti nell'incidente: dimensioni apertura alare 10,86 metri; lunghezza 8,10 metri; altezza 2,89 metri; e superficie alare 16,09 metri quadrati. Il peso massimo al decollo è 1.500 chili. Il motore è un Avco Lycoming O-540-E4A5 a pistoni da 260 cavalli, capace ad una velocità massima di 285 chilometri (154 Kts).

Lo scorso 17 febbraio in occasione della presentazione del "Corso di Cultura Aeronautica città di Forlì", autorità e giornalisti hanno potuto provare l'esperienza del volo. Tra loro anche i colleghi di ForlìToday, attraverso gli inviati Giovanni Petrillo e Alice Bandini, che facevano parte del terzo velivolo della formazione, comandato dal maggiore Marco Meneghello. Nome in codice "Vento 81". Una delle due vittime di Guidonia.

Dopo il decollo, come raccontano gli inviati, "si è volato con una formazione a diamante ed in fila indiana, provando anche il brivido di una virata "sfogata", sfruttando il piano verticale di volo: la manovra consiste in una cabrata molto decisa, sino a portare il velivolo quasi in verticale, seguita da una virata con le ali a coltello e quindi una picchiata e richiamata sino a rientrare sulla stessa quota e traiettoria iniziale voltati di 180 gradi". Manovre che Meneghello, così come Cipriano, conoscevano bene. Martedì, però, qualcosa non ha funzionato ed è avvenuto il drammatico scontro.