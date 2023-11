VIDEO | Vitello semina il panico per le strade di Vitinia

Decine le segnalazioni da via Sarsina. L'ironia dei residenti: "Non è riuscito a salire sulla Metromare"

Non è il leone di Ladispoli, ma comunque un animale possente, con delle grosse corna. Un vitello, ma anche un possibile pericolo, soprattutto se impaurito e spaesato fra le strade del centro abitato di Roma. Dopo il sabato di passione del litorale romano, con la storia di Kymba che ha fatto il giro del mondo, ancora una scena da zoo Capitale, questa volta nel territorio del IX municipio, a Roma sud, dove dalle 7:00 di oggi - mercoledì 15 novembre - il centralino della polizia locale di Roma Capitale è stato tempestato di richieste d'intervento per la presenza di un vitello marrone in strada.

Siamo in via Sarsina, altezza via Codigoro, dove una residente ha pubblicato su Twitter l'atipico incontro ravvicinato con l'animale. Confuso, il mammifero è scappato di corsa, fra la paura dei presenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale, ma del vitello non c'era traccia. Da quanto si apprende l'animale dovrebbe essere stato recuperato da un allevatore e riportato nella tenuta dalla quale si era allontanato.

Decine le foto e le video sui gruppi di quartiere social, con commenti fra lo sgomento e l'ironia." Buongiorno e non è un leone", scrive un residente. E ancora: "C'è chi ha il leone. Noi un bel vitellino". "Nuovo slogan: La fattoria Vitiniana", scherza un altro utente. "Non è riuscita a salire sulla metromare e gira disperata", conclude un altro residente.

fonte video