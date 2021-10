VIDEO | Dentro le ville dei Casamonica confiscate e affidate ai carabinieri

Dipinti, statue d'oro e giardini. Tre villette unifamiliari e una villa bifamiliare, tutte collegate tra loro da vari accessi con scale e una piscina, per un totale di 3mila metri quadri. È il complesso residenziale 'Villa Monica' riconducibile ai 'Casamonica' a Centroni, oggi sgomberato dai carabinieri del comando provinciale di Roma e dalla Prefettura, in via Caldopiano.

I beni sono stati confiscati nei confronti di Gelsomina Di Silvio (ex convivente Ferruccio Casamonica), detta Silvana, e di suoi 3 figli Raffaele, Christian e Katiuscia Casamonica.

Il complesso residenziale di via Caldopiano, insieme ad altro patrimonio di rilevante entità (tra cui diverse Ferrari), era stato oggetto sia di richiesta di misure di prevenzione nel 2003 sia di sequestro e successiva confisca nell'ambito di un procedimento penale della Procura di Roma. "La confisca è stata disposta con sentenza della Corte di Appello di Roma a carico di Gelsomina Di Silvio, detenuta dal 21 novembre 2018 per un cumulo pene di 5 anni, 11 mesi e 6 giorni", spiegano dall'Arma.

Di Silvio, durante la detenzione, era stata destinataria dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa anche il 9 aprile 2019 dal Tribunale di Roma, nell'ambito dell'indagine Gramigna dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, per i quali è stata condannata a 11 anni, 1 mese e 10 giorni in I grado, il 20 settembre 2021, dalla I sezione Penale del Tribunale di Roma.