Dal post segnaletico su facebook all'accertamento di polizia: la storia di Hasib, in coma dopo un volo dalla finestra

Un volo dalla finestra della sua stanza l’ha ridotto in fin di vita. Uscito dal coma, dopo 50 giorni resta ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. Ma come ci sia finito al suolo, nel cortile del complesso delle case popolari di Primavalle, è ancora tutto da capire. E accertare.

In casa c’erano sono Hasib Omerovic, 36 anni e sordomuto dalla nascita, e la sorella con disabilità grave. Quando suona il campanello, dietro la porta ci sono delle persone che si qualificano come agenti della Polizia di Stato. Il motivo della “visita” sarebbe un accertamento dei documenti di Hasib che, una volta forniti, va verso la sua camera da letto per poi, dopo una colluttazione, fare un volo di otto metri dalla finestra.

E’ il 25 luglio e a ricostruire la vicenda è proprio la sorella che, come spiegano i legali della famiglia di Hasib, malgrado la sua disabilità è molto lucida. Ma non solo, perché la famiglia ha poi raccolto riscontro tra i vicini di casa: “Una inquilina ha sentito un tonfo e quando si è affacciata ha visto che vicino ad hasib c’erano degli agenti, alcuni in divisa, a dimostrazione che fossero li - spiega Susanna Zorzi, avvocato della famiglia Omerovic -. Gli agenti hanno poi chiamato il 118”.

La famiglia prova ad avere informazioni, il giorno seguente, direttamente al commissariato di Primavalle: “Hanno avuto conferma dell’operazione di accertamento, anche se andrebbe fatto seguendo delle regole e non esiste alcun verbale in merito - continua l’avvocato Zorzi -. L’unica cosa che hanno ricevuto in cambio sono illazioni”. L’avvocato spiega come gli agenti interpellati, in via ufficiosa, avrebbero spiegato che l’accertamento era dovuto ad alcune segnalazioni ricevute circa delle molestie fatte da Hasib ad alcune ragazze del quartiere: “Fu pubblicato un post sul gruppo Facebook di Primavalle in cui veniva indicato come ‘disturbatore’ e che ‘doveva pagarla’ - ricorda Zorzi -. Poi il post è stato rimosso ma noi abbiano uno screenshot”.

Può essere nato davvero tutto da un post sui social? Carlo Stasolla, portavoce dell’associazione 21 luglio, spiega che la famiglia “non ha mai avuto alcun problema e che era ben integrata nel quartiere”. “Da quel giorno però non sono più tornati in quella casa - continua Stasolla -, ed è per questo che è stata fatta richiesta di cambio alloggio, e chiediamo al Comune di Roma di rispondere il prima possibile”. Cosa sia davvero successo in quei lunghi minuti, da quando gli agenti sono entrati in casa,alla caduta di Hasib dalla finestra della sua camera da letto, è ora al vaglio degli inquirenti che indagano, verso ignoti, per tentato omicidio. A rinforzare la tesi della famiglia, ovvero la colluttazione, ci sono i “segni” riscontrati tra quelle mura subito dopo l’accaduto: la porta della stanza divelta, un termosifone danneggiato e fuori dal muro, macchie di sangue sulla maglietta del ragazzo.

“Non mi fermo finché non avrò la verità”, dice Fatima Sejdovic, madre di Hasib, mentre mostra le foto del figlio gravemente ferito dopo il volo di 8 metri, e di lui intubato ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. “Da un esposto fatto dalla famiglia e depositato lo scorso 9 agosto, ho deciso di firmare un’interrogazione urgente indirizzata al ministro di Giustizia - spiega Riccardo Magi, deputato di +Europa, durante la conferenza stampa convocata nella tarda mattinata di oggi, lunedì 12 settembre, nella sala stampa della Camera dei Deputati -. Finora la famiglia non ha ottenuto risposte ed è una loro scelta quella di rendere pubblica la vicenda, proprio per ottenere verità e giustizia”.