L'uomo si era probabilmente addormentato sulla panchina, ha chiesto aiuto per ore fino a quando qualcuno non l'ha sentito e ha chiamato i vigili urbani

È rimasto incastrato nella panchina sulla quale si era addormentato ed è stato soccorso dagli agenti della Polizia Locale e dai vigili del fuoco che hanno dovuto smontare le assi di legno per liberare l'uomo.

È successo giovedì mattina, intorno alle 10 nel parco di piazza Vittorio, nel centro di Roma. Il quarantenne, senza dimora, è stato portato in ospedale per accertamenti. Ha chiesto aiuto per ore fino a quando qualcuno lo ha sentito e ha avvertito la polizia locale.

Le pattuglie sono arrivate sul posto insieme ai colleghi del gruppo Spe, sicurezza pubblica emergenziale, che hanno soccorso il clochard. Per liberare l'uomo è stato necessario l'intervento dei vigili dei fuoco. Subito dopo il cittadino straniero è stato portato in ospedale dal 118.