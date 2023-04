VIDEO | Duecento romanisti a caccia di tifosi del Feyenoord: il muro della polizia

Alcuni tifosi olandesi ieri pomeriggio hanno postato sui social una foto con la fontana della Barcaccia di piazza di Spagna e il messaggio ''siamo tornati''. Poi gli ultras, circa una cinquantina, sono andati allo Shamrock, il pub del centro di Roma divenuto ormai ritrovo dei tifosi europei.

La foto è stata presa come una provocazione dai romanisti che si sono organizzati per raggiungere il locale in tarda serata ma sono stati intercettati e bloccati dalla polizia. Il gruppo era composto da circa 200 ultras romanisti. La polizia li ha bloccati facendo muro. Non ci sono stati scontri. Tanti i momenti di tensione.