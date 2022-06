VIDEO | La truffatrice si filma mentre si fa consegnare l'oro da un'anziana appena raggirata

Un video nel quale riprende con il telefono cellulare la truffa che stava mettendo a segno a danno di un'anziana. Immagini nelle quali si vede e si sente una donna bussare alla porta di casa della vittima ed entrare dentro. Una volta nell'appartamento la donna fa una lista dei gioielli che l'anziana signora le sta consegnato: "due anelli", "un bracciale a quattro cerchi con il ciondolo", "quattro bracciali con il ciondolo", mentre sotto si sente battere un piccolo registratore fare i conti. Ed ancora: "una collana" "un'altra collana", "un fermacravatta e due anelli". Poi la truffatrice si rivolge alla vittima chiedendole se i conti sono giusti. Poi prosegue "un altro bracciale", "due spille", "i gemelli". Poi la fantomatica dirigente dell'istituto bancario invita la donna a rispondere al telefono fisso, dal quale probabilmente ha ricevuto la telefonata del complice.

A rendere pubbòlico il video i carabinieri della compagnia di Tivoli, su delega della locale procura della Repubblica, dopo l'arresto di una donna e del suo complice trovati con oro e gioielli - per un valore di circa 1500 euro - che poco prima la donna - una 26enne di origini campane - si era fatta consegnare da un'anziana di Tivoli Terme, dopo averla raggirata con la truffa del pacco per la nipote.

Come sottolieano i militari dell'arma infatti, il video è stato realizzato "da una delle persone indagate che riprende un episodio diverso da quello per cui è stata arrestata, che vede coinvolta un’altra vittima vulnerabile non ancora identificata. In questo caso la vittima non avendo i contanti mette a disposizione i gioielli che aveva in casa per la liberazione del parente e l’indagata finge di essere l’incaricata per il ritiro, elencando gli oggetti in oro al fantomatico collega".