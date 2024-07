VIDEO | Trasporto illegali di rifiuti, fermati due furgoni carichi di ingombranti e pericolosi

Trasportavano rifiuti illegalmente dando vita a discariche a cielo aperto in tutta la zona. Un fenomeno che aveva destato molte preoccupazioni nella zona de Le Salzare, ad Ardea. Ad attenzionare il fenomeno i carabinieri che hanno svolto giovedì sera un mirato servizio di contrasto delle condotte illecite connesse alla gestione, al trasporto e al trattamento dei rifiuti, nel comune del litorale della provincia romana.

Con un dispositivo composto da pattuglie in abiti civili e autoradio con i colori d’istituto, i Carabinieri hanno controllato le vie d’accesso alla citata località riuscendo a bloccare due furgoni, all’interno dei quali sono stati rinvenuti rifiuti di diversa tipologia.

Nel primo caso, un Iveco Turbo Daily conteneva rifiuti non pericolosi, composti da materiale ferroso e plastico ingombrante, una bombola del gas arrugginita, della calce da cantiere; nel secondo caso, un camioncino Iveco conteneva rifiuti anche pericolosi, composti da batteria di auto, condizionatori, caldaia, bombole d’ossigeno a uso industriale, termosifoni e parti di motori.

Gli utilizzatori dei veicoli, entrambi italiani di 31 e 32 anni, sono stati entrambi denunciati. Solo il secondo è stato anche deferito per aver trasportato rifiuti rientranti nella categoria dei pericolosi. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. Sul posto è intervenuto anche il carro rilevamento radioattivo e chimico dei vigili del fuoco di Roma per la messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi.

Contestualmente un altro dispositivo ha fermato altri due furgoni, per le stesse finalità: nel primo caso al conducente, uno slavo 50enne, è stata contestata la guida con patente U.E. scaduta, mentre nel secondo al conducente, un albanese 38enne, è stato contestato l’art. 193 del testo unico dell’ambiente, poiché, seppur all’albo provinciale dei gestori ambientali, trasportava un ingente quantità di rifiuti speciali non pericolosi (materiale edile da demolizione) senza aver compilato il prescritto formulario identificativo dei rifiuti, con una sanzione amministrativa di 3200 euro.