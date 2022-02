VIDEO | Tor Bella Monaca, liberate le case Ater occupate abusivamente: le immagini del blitz

Su disposizione del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, è stato eseguito lo sgombero di quattro appartamenti dell'Ater occupati abusivamente. Polizia, carabinieri e polizia locale hanno liberato gli immobili della Torre 30, in via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, dove poche settimane fa una ragazza era caduta dal tredicesimo piano per motivi legati presumibilmente al consumo di stupefacenti.

Sono 16 gli occupanti, di nazionalità straniera e italiana, di cui quattro minori, trovati all'interno di quattro appartenenti di Tor Bella Monaca, a Roma, di cui sono in corso le operazioni di sgombero. Alcuni sono già stati denunciati per occupazione abusiva. Due le persone fermate in quanto trovate prive di documenti e sulle quali sono state avviate le procedure di identificazione.