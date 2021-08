VIDEO | Via della Pisana, i topi saltano dai cassonetti nella scuola

Siamo in via della Pisana, sul muro di cinta del plesso scuola media, ex Villoresi, oggi Istituto Comprensivo Nelson Mandela. I bidoni sono ormai un ricettacolo per topi che, come si vede intorno al minuto 0.40, usufruiscono di un buco nel muro di cinta per penetrare nel complesso scolastico.

Cittadini della zona, contattati da Roma Today, riferiscono che quello è il muro di cinta che si erge nei pressi dei locali della mensa scolastica: "Abbiamo contattato più volte sia il municipio che l'ufficio di igiene pubblica, con diverse email a cui non hanno mai risposto", spiegano gli abitanti.