VIDEO | Aerei caduti a Guidonia, la testimonianza: "Papà è vivo per miracolo"

Nella tarda mattinata di martedì, due velivoli U-208 del 60/o Stormo di Guidonia, in volo nell'ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, sono entrati in collisione, per cause al momento non note, precipitando al suolo in un'area nei pressi dell'aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto. Una tragedia che ha scosso Collefiorito di Guidonia

Isamel Fiore, figlio del proprietario dell'auto distrutta da uno dei due aerei precipitati, racconta quanto accaduto a RomaToday: "Stavo al lavoro. Papà stava uscendo per andare a prendere mamma, ha sentito il motore e il rumore dell'aereo caduto. È vivo per miracolo".