VIDEO | Il temporale sul versante est di Roma: allagamenti e alberi caduti

Lampi tali da illuminare il cielo nel cuore della notte. Strade allagate, grossi rami caduti al suolo o, in alcuni casi, alberi. Le immagini da via Prenestina e via Collatina attarversando il quartiere di Villa Gordiani. Fino a Ponte di Nona, dove si è reso necessario l'intervento della Protezione civile per tagliare un albero caduto.