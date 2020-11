Tatuaggio choc, Anna Frank con la maglia della Roma: indaga la Digos

Un tatuaggio che ritrae Anna Frank con la maglia dell’As Roma. Dopo gli adesivi, le scritte impresse sui muri della Capitale ed i cori antisemiti "Anna Frank è della Roma", a destare preoccupazione è un video che ha cominciato a girare in rete nel quale viene mostrato marchiato sulla coscia di un uomo il tatuaggio con la casacca giallorossa della ragazza ebraica divenuta simbolo della crudeltà della Shoah.

“Non è mai goliardia fare ironia su Anna Frank. È istigazione all’odio razziale. Spero che polizia identifichi gli autori perché questi gesti non meritano tolleranza”, la condanna della Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello commentando l’articolo pubblicato sulle pagine di Repubblica. Indagini che, come apprende RomaToday da fonti investigative, sta portando avanti la Digos per "istigazione all'odio razziale" al fine di individuare l’uomo con il tatuaggio choc e colui che lo ha disegnato.

Un’immagine che aveva già indignato l’opinione pubblica in più di una occasione come durante un Lazio-Cagliari dell’ottobre del 2017 quando allo stadio Olimpico vennero attaccati decine di adesivi della giovane ragazze ebraica olandese sempre con la maglia dell'As Roma.

In quel caso gli investigatori della polizia individuarono i responsabili comminando un Daspo per 20 ultras della Lazio per aver commesso "atti di discriminazione razziale mediante l'affissione di materiale antisemita", offensivo per il contenuto ed in grado di incitare all'odio razziale.