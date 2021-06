VIDEO | Poliziotto spara a Termini: le immagini video

Due video che riprendono la scena da due prospettive differenti, frontalmente e lateralmente. Frame che riprendono un uomo armato di un grosso coltello per nulla intenzionato a desistere dai propri intenti violenti. Poi lo sparo, nitido, chiaro che in entrambi i video risuona a due passi dalla stazione Termini. Sono eloquenti le immagini che riprendono i momenti in cui un uomo di 44 anni crea il panico in via Marsala. Sono infatti le 19:20 del primo sabato in zona bianca a Roma e nel Lazio, e il primo scalo ferroviario della Capitale è gremito di persone, cellulari e dashcam a bordo di auto

Sono proprio le telecamere a riprendere la scena. Due video chiari nei quali si vede un uomo vestito con una felpa rossa con cappuccio ed una tuta nera mentre impugna un grosso coltello da cucina seguito da vicino da una decina di agenti di polizia. Accerchiato e tenuto a distanza l'uomo, nonostante i numerosi inviti degli agenti a calmarsi, si agita, usa alcuni scooter in sosta come barriera dalla polizia, poi ci salta sopra e prova ad aggredire un poliziotto che lo riesce a schivare e lo allontana con l'aiuto di un collega mediante l'utilizzo di un manganello.

Per nulla intenzionato a desistere si sente gridare "spara", "spara", con uno degli agenti che poi prende la mira ed esplode un colpo di pistola agli arti inferiori del 44enne che ferito dallo sparo si accascia in terra e viene disarmato.

Fasi concitate che si concludono con l'arresto dell'uomo da parte della polizia ed i due video che nel volgere di poche decine di minuti diventano virali, con gli stessi che verranno poi acquisiti dalla Procura assieme all'informativa sull'accaduto.

Nei confronti dell'agente al momento non risulta nessun procedimento, da quanto si apprende da fonti di polizia l'agente della PolFer ha sparato per difendere se stesso e gli altri.