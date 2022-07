VIDEO | Rapina con sparatoria davanti ai passanti: "Erano tutti incappucciati, poi sono scappati a piedi"

Luciano era andato a ritirare la sua pensione e si è trovato in mezzo alla rapina, per fortuna senza conseguenze fisiche

Rapina con sparatoria stamattina, venerdì 1 luglio, ai danni dell’ufficio postale. Questo quanto accaduto intorno alle 8 in via Anteo, a Torre Angela, dove una banda di cinque banditi armati di pistole ha circondato un mezzo di un istituto di vigilanza privata e aperto il fuoco.

Il tutto di fronte a chi si recava in posta. Come Luciano, 79 anni, lì per tirare la sua pensione: “Erano tutti incappucciati, sono scesi dal loro mezzo, hanno sparato 6 o 7 colpi, e poi sono scappati a piedi verso via di Torrenova - racconta ancora sul posto a RomaToday -. Mi sono riparato dietro una macchina parcheggiata li e mi sono salvato”. I banditi sono in fuga e ricercati dalla polizia.