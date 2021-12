Botti di Capodanno, oltre 200 chili di fuochi illegali sequestrati

Avrebbero potuto far parte dei festeggiamenti per l’arrivo del 2022, invece sono finiti sotto sequestro. Materiale considerato pericoloso perchè scaduti o perchè custoditi pericolosamente in luoghi considerati non idonei.

Materiale scaduto

Nella giornata di giovedì 30 dicembre, gli agenti della polizia di stato del distretto Fidene-Serpentara, insieme agli artificieri dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno sequestrato 117 fuochi d’artificio trovato all’interno di un negozio di zona che, malgrado fossero ormai scaduti, erano disponibili alla vendita, mentre altri 100 chili di materiale pirotecnico sono stati individuati all’interno della sua cantina, custoditi in maniera pericolosa vista la natura infiammabile dei materiali che, una volta catalogati, verrano distrutti.

Ordigni artigianali

Dal III al VII municipio Roma, dove i poliziotti del commissariato Appio Nuovo, durante un controllo all’interno di un esercizio pubblico nella zona del Tuscolano, hanno trovato e sequestrato altri 100 chili di fuochi d’artificio ed ordigni artigianali illegali. Tutti messi in vendita senza licenza e che verranno fatti brillare dalla squadra artificieri della questura.

Entrambi i titolari delle attività commerciali sono stati denunciati.