VIDEO | Maxi sequestro di impianti di autodemolizione: blitz a Laurentina

Questa mattina si è conclusa una vasta operazione che ha portato al sequestro di 6 impianti di autodemolizione e 15 carroattrezzi, a carico di 16 diverse aziende della Capitale e Fiumicino: 38 persone che dovranno rispondere di reati ambientali relativi alla gestione illecita di rifiuti pericolosi, ma anche truffe assicurative e simulazioni di reato, per la demolizione di una quantita' enorme di veicoli oggetto di denuncia di furto.

"Un'altra operazione messa a segno dalla nostra Polizia metropolitana che ha lavorato in sinergia con Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare attività illecite che si annidavano dentro impianti di demolizione tra la Laurentina Acqua Acetosa Ostiense. Dopo mesi di indagini e verifiche abbiamo stroncato una rete commerciale illegale, priva di autorizzazioni e requisiti. Un plauso va a tutto il personale della Polizia metropolitana coordinata dal Comandante Mario Sette". Così in una nota Paolo Ferrara, Consigliere Delegato Città metropolitana di Roma.