VIDEO | Lite al semaforo finisce in autoscontro a Ponte Milvio

Prima la lite al semaforo di piazzale di ponte Milvio e poi le minacce con la situazione che degenera fino a un duello in auto con tanto di autoscontro, senza feriti, tra la urla delle ragazze lì presenti.

Immagini surreali quelle registrate nella zona di Ponte Milvio, intorno alle 2 di notte dello scorso lunedì 20 novembre. Sul caso indagano gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale che sono intervenuti per identificare i protagonisti della vicenda e ascoltato alcuni testimoni. Come si può vedere nel video rimbalzato anche sul canale di Welcome To Favelas, la lite, probabilmente cominciata prima di mettersi in auto, è finita con una serie di manovre spericolate.

Uno dei due conducenti, in Smart, ha imboccato la strada contromano. L'altro, su una Mercedes Classe B, lo ha inseguito, anche lui contro senso. Il conducente della Smart ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorsi, mentre l'altro, nel frattempo fuggito, è stato denunciato a piede libero.