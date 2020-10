Guerriglia a Roma: le immagini di piazza del Popolo e Flaminio messi a ferro e fuoco

Roma a ferro e fuoco con scene di guerriglia in mezzo al traffico, automobilisti usati come linea di divisione dello scontro tra teppisti e polizia. Un'ora e più di scontri tra piazza del Popolo, piazzale Flaminio e Ponte Regina Margherita.

Tutto è iniziato alle 19.20 con l'arrivo in piazza di un gruppo di manifestanti provenienti da Prati. L'arrivo in piazza e i primi diverbi con funzionari della polizia prima e con i giornalisti poi. Le provocazioni, trasformate presto di petardi, con la polizia schierata per disperdere le frange più bellicose. Da qui il delirio. La polizia ha messo in campo gli idranti, facendo indietreggiare i facinorosi verso piazzale Flaminio. Il tutto tra lanci di petardi, bottiglie e monopattini.

A piazzale Flaminio il traffico si è trasformato in una linea di divisione tra polizia e teppisti. Monopattini tra gli automobilisti, vetture raggiunte da bottiglie e sassi. Il tempo giusto per trasformare le stradine adiacenti a piazzale Flaminio nel teatro di cassonetti incendiati. Quindi la prima fuga, verso il lungotevere.

Sembrava tutto finito, ma dopo un quarto d'ora, alle 20, il secondo round. Ancora lancio di petardi, ancora bottiglie, stavolta sul ponte Regina Margherita. La polizia sale da piazza del Popolo e inizia a disperdere i delinquenti verso Prati. Idranti in azione e fuga verso via Cola di Rienzo. Dodici i manifestanti fermati durante una caccia all'uomo con un elicottero che ha sorvolato per tutta la serata Prati e il centro di Roma.