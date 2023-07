Non si è conclusa in maniera pacifica l'occupazione della sede della giunta regionale da parte dei movimenti per la casa, iniziata intorno alle 10 di mercoledì 19 luglio e finita circa tre ore dopo. Almeno, non guardando le immagini diffuse dai militanti e dagli occupanti dell'ex clinica San Michele di Tor Marancia, in protesta perché chiedono che partano i lavori di riqualificazione delle palazzine dove vivono da 16 anni.

La polizia ha sgomberato l'occupazione della Regione

Le forze dell'ordine, secondo il racconto dei movimenti, ad un certo punto hanno fatto irruzione nell'atrio iniziando a spintonare i circa 100 presenti giù dalle scale e trasportando fuori anche uno ad uno, in alcuni casi di peso, gli occupanti. Dai video che RomaToday ha ricevuto e visionato si sentono grida, insulti, si vedono persone che escono scortate dagli agenti in tenuta antisommossa, qualche parapiglia dentro e fuori dall'atrio di via Rosa Raimondi Garibaldi.

L'accusa di un partecipante: "Mi hanno manganellato"

In un altro video, uno dei partecipanti alla protesta - duramente criticata dal governatore del Lazio, Francesco Rocca - ripreso da un compagno e alla presenza di giornalisti e fotoreporter ha raccontato: "Le forze dell'ordine hanno preso coraggio - le sue parole - menando a casaccio, picchiando le persone a caso, prendendole a pugni, a calci e a manganellate in testa. E questo è il risultato". A questo punto il ragazzo, che ha macchie di sangue sul collo e sulle spalle, mostra a chi lo riprende una ferita in testa, nella zona della nuca. Con gli elementi a disposizione non è possibile sapere con assoluta certezza se la ferita riportata sia frutto di una caduta durante gli scontri o effettivamente di una manganellata sferrata da un agente della Polizia di Stato.

Marotta (Avs): "No all'uso della forza"

"Si al dialogo e no all’uso della forza - ha dichiarato il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Claudio Marotta - . Per affrontare la questione annosa dell’emergenza abitativa nella nostra città occorre interagire e avere un confronto diretto con chi in questi anni si è mobilitato per contrastare questo problema e allo stesso tempo ha portato avanti progetti e iniziative per dare risposte ai cittadini che, in condizioni di fragilità, chiedono una casa e un sostegno per la propria famiglia. E’ per questo che non vanno abbandonati progetti validi come quello che riguarda la rigenerazione di via Casal De Merode. Per questo chiedo al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di rivalutare le posizioni odierne, offrendo la dovuta attenzione allo stabile del San Michele". Marta Bonafoni, consigliera del Pd alla Pisana, ha criticato le parole di Rocca: "È del tutto fuori luogo e particolarmente grave paragonare l'assalto fascista alla CGIL del 2021 con la protesta dei movimenti per la casa oggi presso la sede della Regione Lazio - le sue parole -. Un conto è l'uso della violenza contro i sindacati, altro è la legittima protesta di chi chiede alla politica la risposta ad un bisogno così rilevante (e troppo spesso disatteso) come il diritto all'abitare".

Laura Corrotti, consigliera di FDi e presidente della commissione urbanistica e politiche abitative, su Twitter ha postato alcune foto delle scale della Regione dopo lo sgombero: "Ecco come gli occupanti abusivi di case e, da oggi, anche della Regione Lazio hanno lasciato gli spazi della presidenza, prima dell’intervento della polizia che ha fatto poi sgomberare gli appartenenti al movimento":

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'occupazione da parte dei movimenti si è conclusa senza particolari criticità.