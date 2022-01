Sgomberato circolo occupato da estrema destra, CasaPound non ci sta. Le immagini degli scontri con la polizia

CasaPound, in un video, ha pubblicato la propria testimonianza sulla mattinata di tensioni e scontri che si è vissuta a Casal Bertone, dove è stato sgomberato il circolo futurista, che occupava abusivamente un immobile di proprietà dell'Inps.

"Quello che è successo è gravissimo: ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli. La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le proteste contro il governo Draghi. Siamo stati gli unici a scendere in piazza e questa è la conseguenza". E' quanto dichiara Luca Marsella, già consigliere a Ostia, fermato e poi rilasciato durante i momenti di tensione di questa mattina per lo sgombero del Circolo Futurista di Casal Bertone.

"A Roma ci sono decine e decine di centri sociali e occupazioni di immigrati giunti più volte alle cronache per spaccio di droga e addirittura stupri, ma Gualtieri si presenta a Roma accanendosi contro una delle poche occupazioni dove non sventola la bandiera rossa, attiva da 13 anni e protagonista di tantissime iniziative di solidarietà e cultura", sottolinea Marsella (Casapound). "Evidentemente voci libere, che non hanno paura di prendere posizione, sono scomode per una classe politica asservita e imbelle. Una classe politica che si illude di fermarci sgomberando come ripicca le nostre sedi: con o senza, ci troverete sempre in strada a difendere un'Idea, spine nel fianco di chi ha barattato la propria Nazione per un comodo tornaconto", conclude.