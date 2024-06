VIDEO | Si arrampica su Fontana di Trevi e scappa, viene placcato da un turista e dagli agenti

Nel video di pochi secondi si vede il momento clou della vicenda successa lunedì, davanti a decine di turisti e passanti. Un uomo di 27 anni, ucraino senza dimora, super il parapetto della Fontana di Trevi, cammina sul bordo vasca per salire su uno dei leoni della fontana e scappa.

Dopo essere stato inseguito per alcuni metri dagli agenti della polizia locale che lo avevano accerchiato, l'uomo viene placcato da un turista. Il video dell'episodio è stato pubblicato su Instagram dal profilo 'Welcome to Roma'.

Risultato regolare sul territorio nazionale, l'uomo è stato sanzionato secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana per un ammontare complessivo di circa mille euro, oltre all'ordine di allontanamento.