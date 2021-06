VIDEO | Santa Marinella, squalo insegue la barca e spaventa i pescatori

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Come ha precisato la Capitaneria di Porto di Fiumicino si tratta di una verdesca, una specie molto comune nelle acque italiane

Uno squalo avvistato a largo di Santa Marinella, vicino una barca, e il video diventa virale sui social, ripreso e diffuso anche su Welcome To Favelas. Come ha precisato la Capitaneria di Porto di Fiumicino si tratta di una verdesca, una specie molto comune nelle acque italiane e nelle coste del Lazio.