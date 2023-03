Salta sulle cabine degli stabilimenti balneari, il video diventa virale

Immortalato da uno smartphone mentre salta di corsa sui tetti delle cabine degli stabilimenti balneari di Ostia. Un video di pochi secondi ripreso dal telefono celliuilare di un automobilista in transito e poi rilanciato - nemmeno a dirlo - sulle pagine Instagram di Welcome to Favelas. Un gioco o una scommessa? Uno dei tanti contest dei ragazzi della generazione dei social?

Resta il pericolo, di una persona che inconsciamente balza da una cabina del lungomare Paolo Toscanelli a un'altra oltrepassando il vuoto, con tutti i rischi che questo può comportare. Immagini che comunque a Ostia non sono una novità. Anche prima dell'era di Facebook, Instagram e Tik Tok i ragazzi che abitavano sul litorale romano erano soliti praticare il salto delle cabine, ma allora non era per andare a caccia di like, ma solo per il brivido del pericolo.

Selfie nel vuoto e giochi pericolosi

Un possibile contest pericoloso, come ne vengono realizzati a decine non solo a Roma, ma nel resto del Paese e del mondo. Nella Capitale sono numerose le sfide pericolose documentate e balzate agli onori della cronaca. Come su ponte Flaminio, a Roma Nord, dove nel 2017 alcuni giovanissimi erano soliti ritrovarsi "penzolanti" sull'imponente infrastruttura tra corso Francia e i Parioli, scattandosi selfie a caccia di like. Sempre nel territorio del XV municipio, a Cesano, alcuni ragazzi erano soliti arrampicarsi su un palazzetto dello sport incompiuto alle prese con selfie nel vuoto e arrampicate ad alto rischio.

Bloccate sul palazzo per farsi un selfie

Sempre per un selfie due turiste straniere vissero ore di apprensione a Prati. Era il marzo dello scorso anno quando la polizia dovette intervenire in via Terenzio dove due ragazze di 17 anni rimasero bloccate su un ponteggio dove si erano arrampicate per immortalarsi in un autoscatto con lo smartphone.