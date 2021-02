VIDEO | Deja vu Roma Lido: la corsa salta, le norme anti Covid pure

La corsa salta, il treno passa oltre 20 minuti dopo quello precedente e così l'assembramento nei vagoni diventa una conseguenza naturale, come se le norme anti Covid non esistessero. E' quanto successo (anche) oggi, sulla Roma Lido quando dalle 7:30 alle 7:55 nessun treno è partito da Ostia per raggiungere Roma.

Le immagini raccontano di pendolari ammassati fino a Magliana quando il fiume di gente è sceso per poi "occupare" la banchina della Metro B ed il treno, almeno fino alle stazioni successive quando il deflusso ha poi alleggarito il numero di utenti nel treno.

Un fatto simile, documentato da RomaToday, era già successo poche settimane fa.