VIDEO | Disordini al Cpr, cabine telefoniche usate come arieti. La ricostruzione della questura

Secondo quanto ricostruito dalla questura di Roma, che ha diffuso anche un video, durante i disordini avvenuti domenica al centro per il rimpatrio di Pone Galeria, le cabine telefoniche sono state usate come arieti per abbattere due muri di separazione tra i settori. Inoltre sono state distrutte le serrature di altre porte di sicurezza, oscurate e distrutte otto telecamere di videosorveglianza, devastata la stanza in uso ai carabinieri, distrutta e parzialmente incendiata un'auto della Polizia, oltre ad altri mobili e materassi.

Un primo bilancio della rivolta che ha portato all'arresto di 14 persone, fermate da carabinieri e polizia. Sono accusati, a vario titolo e in concorso fra loro, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento, devastazione e saccheggio e incendio doloso. In tutto sono stati fermati ospiti di nazionalità marocchina, pakistana, guineana, cubana, cilena, senegalese, tunisina, nigeriana e gambiana, sei degli arrestati sono provenienti dal Cpr di Trapani.

La ricostruzione della Questura

Gli scontri sono iniziati dopo la notizia della morte di Ousmane Sylla. La sua storia è di quelle drammatiche. "Alle 9.30 circa, - spiega la Questura in una nota - gli ospiti del reparto maschile hanno iniziato a dare fuoco ai materassi e a lanciare vari oggetti contro il personale. Poi, dopo qualche ora di calma, intorno alle ore 13 alcuni hanno tentato di forzare uno sbarramento e a lanciare oggetti verso le forze dell'ordine".

"Dopo circa un'ora, forzando una porta di sicurezza, sono riusciti ad accedere in una zona dove erano parcheggiate le auto della polizia e hanno cercato di incendiarne una. Altri sono riusciti ad accedere in una stanza in uso al personale dell'Arma dei carabinieri rubando alcuni effetti personali e danneggiando il locale. Solo intorno alle 22 le forze dell'ordine sono riuscite ad accedere all'intera struttura", si legge ancora.