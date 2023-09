Quarticciolo: maxi rissa in pieno giorno vicino al comando dei vigili. Il video

Una maxi rissa. Calci, pugni, urla, colpi di bottiglia e lanci di pietre. Ring i binari del tram di viale Palmiro Togliatti, fra il Quarticciolo e Centocelle, a poche decine di metri dal comando della polizia locale del VI gruppo Casilino. Le violenze in pieno giorno, sotto gli occhi esterrefatti dei residenti. Proprio una cittadina ha ripreso le fasi della rissa - dove si vedono almeno una decina di uomini rincorrersi, insultarsi e picchiarsi sulla corsia preferenziale del viale che collega la Prenestina alla Tuscolana, a Roma sud. "Questo succede tutti i giorni al Quarticciolo, davanti ai vigili", il video denuncia di una residente. A lanciare l'allarme la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli.

"Questo è un video girato da una cittadina di Quarticciolo qualche giorno fa. Scene di violenza incontrollata che avvengono ormai con frequenza anche sotto gli occhi di tante persone che assistono purtroppo impotenti, di giorno così come di notte. Le famiglie chiedono solo di poter vivere il loro quartiere in tranquillità".

Presidente dell'assemblea in Aula Giulio Cesare che ha poi informato la prefettura sull'accaduto: "L'amministrazione capitolina sta facendo la sua parte, nei limiti delle sue competenze. Personalmente ho inviato oggi una lettera al Prefetto di Roma segnalando l’ultimo episodio e chiedendo di adottare provvedimenti urgenti. Tocca innanzitutto al Governo di centrodestra di Giorgia Meloni e al ministro Piantedosi dare una risposta decisa e determinata alla questione sicurezza che è sentita in particolar modo nelle aree periferiche della nostra città. Chiediamo di aiutarci per risolvere questa situazione e di intervenire con forza e di farlo presto - conclude Celli -. Le romane e i romani non possono essere abbandonati, ma chiedono un rafforzamento della presenza dello Stato e dei controlli, sia in termini di prevenzione sia di contrasto, per assicurare legalità e vivibilità".