VIDEO | Lite sfocia nella violenza in strada: i residenti si svegliano e riprendono la scena

È domenica mattina, sono passate da poco le 7 e 30 quando in via Casilina, all'altezza del civico 563, si sentono delle urla e dei rumori di cocci di vetro. Rumori così forti da svegliare i residenti di Torpignattara che affacciano su un bar che costeggia la ferrovia. Bastano pochi attimi per capire cosa sta accadendo.

In strada ci sono una decina di persone, tra loro due in particolare le più esagitate. Si tratta di un uomo, che più tardi si scoprirà avere 45 anni, e una transessuale dell'Ecuador. I due, urlando, si sono picchiati in strada. I cittadini hanno così chiamato il numero unico per le emergenze e sul posto, poco prima delle 8, si sono recati i carabinieri per mettere fine al parapiglia, già ripreso dagli smartphone di chi vive lì.

Cinque le persone identificate dai militari dell'Arma. Secondo quanto appreso tutto sarebbe nato da un lite per banali motivi tra persone in evidente stato di ebbrezza. Il 45enne e la trans, in particolare, hanno iniziato a insultarsi prima e aggredirsi poi. L'uomo, a un certo punto, ha sferrato un cazzotto sul volto della trans che poi è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale al policlinico Umberto I in codice rosso.

Ha riportato la frattura del setto nasale e una prognosi di 30 giorni. I carabinieri hanno così denunciato il 45enne, come da prassi viste le ferite riportate, per lesioni personali in attesa che i protagonisti della vicenda si presentino in caserma per presentare la loro personale denuncia sui fatti.