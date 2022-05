Piper Club: l'ultima rissa prima della chiusura del locale. Il video

La denuncia di Women of Change Italia: "Azioni concrete per contenere l'ondata di violenza giovanile"

Immagini che parlano da sole. Una rissa nel locale fra due gruppi di ragazzi dove volano calci e pugni. Sono questi i frame che arrivano dalla discoteca Piper Club, dove mercoledì mattina i carabinieri hanno notificato un provvedimento di sospensione temporanea della licenza per 4 giorni. A firmare l'atto il questore di Roma, dopo che i carabinieri della compagnia Roma Parioli hanno avanzato un decreto di chiusura. Motivo della sospensione temporanea della licenza? Cinque fra risse, pestaggi ed aggressioni avvenuti in un arco temporale compreso tra il 7 febbraio ed il 30 aprile scorsi.

Nel corso del weekend, prima del provvedimento notificato dai militari dell'arma, un'altra rissa. A denunciare l'accaduto Women of Change Italia che in una nota stampa spiega: "Continua il clima di paura ogni fine settimana dove l'ennesima maxi rissa tra adolescenti ha creato scompiglio nel locale Piper. A segnalare l'accaduto è stato un gruppo di addetti alla sicurezza (la Hydra Servizi Fiduciari di Roma) che si trovava nei paraggi ma che non prestava servizio di sicurezza nel locale dove si è scatenata la rissa. Sempre più numerose risultano essere le segnalazioni nei confronti di gruppi di giovanissimi e la questione sembra non riguardare unicamente le periferie delle grandi città ma comincia a manifestarsi anche nelle zone più centrali".

Nota della rete solidale delle donne no profit che concude rivolgendosi alle istituzioni per chiedere "azioni concrete per contenere l'ondata di violenza giovanile e le derive delle violenze di branco ai danni delle adolescenti".