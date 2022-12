VIDEO | Rissa a piazza Mancini: identificate due persone

Sono stati identificate e denunciate due delle persone che hanno preso parte alla rissa scoppiata lo scorso martedì al Flaminio. Si tratta di due cittadini romeni, identificati dagli agenti di polizia al termine di una breve indagine. I due - deferiti per rissa - hanno infatti partecipato alle violenze scoppiate in pieno giorno nella zona di piazza Antonio Mancini, zona da tempo alle prese con bivacchi, violenze e degrado.

Sono stati gli agenti di polizia del commissariato Villa Glori ad individuarli. La rissa scoppiò alle 16:30 di martedì scorso. Due i gruppi di persone che - armati di bottiglie - vennero alle mani con le violenze che dal capolinea dei bus si spostarono sino ai vicini binari. Una volta arrivati sul posto i poliziotti, dei violenti non c'era però traccia. Da qui le indagini, favorite anche da alcuni video ripresi dagli abitanti della zona.

Soddisfazione per l'operato della polizia è stato espresso dal capogruppo della Lega al municipio II Francesco De Salazar: "Ringrazio gli agenti e la Comandante del commissariato Villa Glori per aver arrestato gli autori della violenta rissa avvenuta a Piazza Mancini nel pomeriggio di martedì 29 novembre. Grazie ai video girati da residenti che ho inoltrato al commissariato di Via Guidubaldo del Monte, gli operatori di pubblica sicurezza sono riusciti ad individuare ed arrestare i responsabili".

