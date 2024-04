VIDEO | Rissa a colpi di bastone al Colosseo davanti ai turisti, le immagini delle violenze

Una maxi rissa fra venditori ambulanti all'ombra del Colosseo. Ombrelli, aste per i selfie e bastoni le armi sfoderate dai violenti. Un vero e proprio parapiglia scoppiato nel cuore di sabato mattina fra le centinaia di turisti che affollavano l'area dell'anfiteatro Flavio. Quattro i feriti, poi denunciati dalla polizia per rissa aggravata.

Un biglietto da visita preoccupante in vista del Giubileo 2025, con le immagini della maxi rissa rese pubbliche in un video reso noto dal welcome to favelas. Decine di ambulanti che - come si vede dalle immagini - si accaniscono contro due giovani maghrebini, entrambi tunisini.

A richiedere l'intervento alla polizia è stato un soldato impegnato nell'operazione Strade Sicure al Colosseo. All'arrivo degli agenti del commissariato Celio gran parte degli ambulanti coinvolti si erano già allontanati. Quattro le persone medicate in ospedale e poi denunciate, due cittadini del Bangladesh di 36 e 31 anni e i due tunisini, di 18 e 19 anni. Restano da accertare le cause.

