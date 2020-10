VIDEO | Casetta Mattei, diverbio stradale si trasforma in maxi rissa fra 20 persone a colpi di cinta e bastoni

Una maxi rissa in strada a colpi di cinte, bastoni ed oggetti contundenti. E' accaduto in pieno giorno in via della Casetta Mattei ed ha visto coinvolte una ventina di persone. A far scattare la lite un diverbio stradale, da qui le violenze fra le auto in transito con numerosi testimoni che hanno poi immortalato l'accaduto in alcuni video.

Decine le chiamate fatte al 112 a partire dalle 11:00 di martedì 13 ottobre che segnalavano una rissa fra alcuni giovani contro un gruppo di ragazzi di etnia rom. In particolare la rissa ha visto coinvolti alcuni ragazzi che si trovavano a bordo di una vettura di colore grigio. Fermata l'auto al centro della carreggiata dopo un diverbio stradale, dalla vettura sono scesi alcuni uomini che hanno dato vita alla rissa che con il passare dei minuti ha coinvolto decine di persone.

Cinte, bastoni, oggetti contundenti con i rissanti a rincorrersi e a darsele di santa ragione dopo aver bloccato il traffico. Dopo diversi minuti i ragazzi a bordo della vettura ferma in strada risalgono sulla vettura con il conducente della stessa che innesta la retromarcia con l'obiettivo di colpire una Smart ferma al lato della carreggiata. Poi la fuga a tutta velocità.

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono quindi intervenute le volanti e le auto dei commissariati Monteverde e San Paolo di polizia. Intervenuti sul posto gli agenti non hanno trovato nessuno. Nessuno è rimasto ferito.