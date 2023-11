VIDEO | Carabinieri Indiana Jones recuperati 75 reperti dell'antica Roma

Settantacinque reperti dell'antica Roma, dall'età protostorica a epoca romana e imperiale e provenienti da differenti contesti e diverse zone, sono stati recuperati dai carabinieri e restituiti alla soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma.

Il passaggio di consegne è avvenuto nella sede del nucleo dei carabinieri tutela patrimonio culturale, in via Anicia. Il sequestro dei reperti risale al 2009, quando i carabinieri della stazione di Villa Bonelli li trovarono in un'abitazione che il proprietario aveva ereditato dai familiari che nel tempo li avevano raccolti. A seguito di verifiche, il tribunale di Roma ne ha disposto il dissequestro e la restituzione alla soprintendenza.