La banda di minorenni che punta coltelli alla gola per rapinare i passeggeri della metro

Armati di coltello o all'occorrenza anche forbici, minacciavano gli utenti della metropolitana di Roma e li rapinavano portandogli via smartphone, vestiti firmati e orologi di lusso. Il terreno di caccia erano le stazioni della linea A, quelle di Colli Albani e Arco di Travertino, e quella di Centocelle della metro C. Decine i colpi messi a segno da una banda composta da due diciassettenni e un diciottenne romani.

Le indagini

A ricostruire quanto accaduto sono state le indagini degli agenti del distretto Appio della polizia di Stato coordinate dalla procura. Gli investigatori di via Botero lavorando su una rapina avvenuta nella metro A, hanno intuito che non si stavano trovando davanti a un fatto isolato.

Scandagliando le banche dati hanno infatti scoperto che varie rapine simili venivano commesse dal novembre dello scorso anno. I tre giovani romani avvicinavano la vittima e poi, minacciandola con un coltello o delle forbici puntate molto spesso alla gola, la costringevano a consegnare soldi oppure oggetti di valore. Per ricostruire al meglio il modus operandi della banda sono state guardate anche centinaia di ore di registrazioni delle telecamere a circuito chiuso.

Le accuse

Gli elementi raccolti dai poliziotti hanno consentito al pm di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Roma una misura cautelare a carico dei 3 indagati.

Sono stati gli stessi poliziotti del commissariato Appio a eseguire l'ordinanza collocando i 3 minori in comunità, così come prescritto dal giudice. I tre sono gravemente indiziati, a vario titolo e in concorso anche con altre persone, dei reati di rapine aggravate e violazione della legge sulle armi.