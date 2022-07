La bufala della rapina ai Parioli

Ci sono quattro persone ad un tavolo. Ad un certo punto un uomo, incappucciato, si avvicina. Prende per il collo un commensale e, davanti agli occhi dei suoi amici, lo rapina. Gli strappa via l'orologio e scappa. Immagini scioccanti, per certi versi. Una rapina compiuta con sfrontatezza, senza preoccuparsi della presenza di testimoni.

A diffondere il video, lo scorso 10 luglio, è stato il canale Welcolme To Favelas. Un blog molto attivo sui social. Non una fonte ufficiale,. Tanto è bastato, però, per generare panico però nei cittadini dei Parioli, quartiere della Roma bene. Quelle immagini di trentadue secondi sono state diffuse su Telegram. Qualcuno ha scaricato il video, passandolo nelle chat.

Si fa a gara per capire dove sia avvenuto, il quando c'è scritto: 1 luglio 2022, ore 22 circa. Poi qualcuno, non si sa bene chi e come, ha l'intuizione: lo scenario è quello di viale Parioli. Peccato che non sia così. Un falso. Quelle immagini raccontano di una rapina avvenuta sì, ma in Olanda. Ad Amsterdam. A raccontarla sono stati i media locali. A certificarla, anche i carabinieri raggiunti da RomaToday - come accade quotidianamente - per verificare la veridicità di una segnalazione. Ma c'è di più, perché in viale Parioli non esiste un ristorante così come quello ripreso da quelle telecamere di sorveglianza.

A Beethovenstraat, ad Amsterdam invece sì, c'è. Fatto sta che il video finisce addirittura su qualche giornale e la bufala diventa virale. I politici cavalcano l'onda e parlano mancata sicurezza. Dalla Lega partono i post - tolti successivamente - che vengono diffusi sui vari gruppi di quartiere. Ma la miccia ormai è accesa. Tra i cittadini si scatena il panico, immotivato. L'allarme procurato con leggerezza risuona.

Matteo Salvini, ieri davanti al Campidoglio, pure senza citare il video sottolinea la mancata sicurezza. Vicino a lui, tra gli altri, anche Fabrizio Santori, consigliere Comunale di Roma che questa mattina ha pubblicato le immagini con un richiamo alla scarsa percezione di tranquillità: "È questo quello che può capitarti a Roma. In un noto locale. Basta non c'è più sicurezza. Obiettivo di questi delinquenti è l’orologio di pregio al polso. Furti negli appartamenti, violenza donne, minori malmenati e derubati, risse in strada, accoltellamenti, prostituzione, lavavetri, occupazioni, auto lasciate senza ruote e vetri spaccati. Basta". Peccato che il noto locale sia in Olanda, a oltre mille e 600 chilometri dai Parioli.