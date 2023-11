Ferma al semaforo viene afferrata al collo e rapinata da un uomo: le immagini choc

Ventidue secondi. Tanto sono bastati a un ladro per avvicinare una donna ferma al semaforo, in auto, al Pigneto e rapinarla. Le immagini scioccanti sono state registrate da un impianto di sorveglianza e sono state acquisite dagli agenti del commissariato di Porta Maggiore, che hanno così bloccato un 37enne.

Il fatto risale a metà dello scorso settembre. Una ragazza, in quel momento in macchina da sola nel traffico, era stata afferrata al collo da un uomo che, dopo averla bloccata, prima le ha rubato la borsa e poi ha tentato di strapparle di dosso una collana.

Le indagini sono state condotte fin da subito dagli investigatori che hanno visionato le immagini, seppur non perfette, delle videosorveglianze. Grazie alla loro conoscenza del territorio, i poliziotti sono riusciti a individuare il presunto autore del furto. Acquisiti ulteriori elementi investigativi, tra cui alcune testimonianze di chi ha assistito alla scena, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip l'emissione di una misura cautelare in carcere per l'uomo.